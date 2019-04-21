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Архив - Донецкая область

Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России

21.04.2019 14:20
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Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области действует упрощенная система развода. Об этом в интервью газете «Донецкое время» рассказал местный «министр юстиции» Юрий Сироватко.

По его словам, упрощенные процедуры были введены еще в 2014—2015 гг.

  1. Если один из супругов отбывает наказание в местах лишения свободы сроком от 3 лет, второй может развестись с ним, подав лишь заявление и предоставив копию решения суда.
  2. Если супруги не имеют несовершеннолетних детей, расторжение брака проводится просто по заявлениям — через месяц после их подачи.
  3. Если супруги намерены разделить имущество, или у них есть несовершеннолетние дети, им нужно обращаться в суды.

При этом документ о расторжении брака, который будет выдан бывшим супругам, будет действителен лишь на территории России.

«Указом признаны действительными свидетельства о рождении, смерти, браке, расторжении брака, смене имени на территории РФ», — заявил Сироватко.

Эти же документы признают и в ОРЛО.



Теги: Россия, Донбасс, развод, ОРДО
 
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