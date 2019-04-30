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Архив - Донецкая область

В Донецке «санстанция» временно закрыла аквапарк: названа причина

30.04.2019 09:48
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В Донецке «санстанция» временно закрыла аквапарк: названа причина

В неподконтрольном Украине Донецке приостановил свою работу аквапарк «AquaSferra».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

По данным СМИ, это связано с подготовкой к летнему периоду и необходимостью проведения профилактических мероприятий. Главный врач санитарно эпидимилогического надзора Мирослава Романченко отметил:

«Предприятием запланировано проведение комплекса работ по ревизии водоподготовки, кондиционирования, вентиляции. Кроме этого, в летний оздоровительный период на территории аквапарка будут работать еще и два летних открытых бассейна».

Она уточнила, что после завершения этих работ санитарно-эпидемиологической службой при так называемом «Минздраве ДНР» проведут исследование качества воды бассейнов, микроклимата и факторов внешней среды.

При этом по результатам лабораторных исследований примут решение о возобновлении работы аквапарка. По предварительным данным, профилактические работы завершатся к 20 мая.



Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, вода, Минздрав, профилактика, аквапарк, ДНР
 
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