В центре Донецка началось празднование по случаю 1 мая

01.05.2019 12:51

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке местные «власти» организовали праздничное шествие по случая 1 мая.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

На данный момент демонстрация движется по центру города от библиотеки имени Крупской к площади Ленина, где состоится очередной митинг.

По данным СМИ ОРДО, в шествии якобы, принимают участие порядка восьми тысяч человек.

Из-за празднования в центре Донецка на это время перекрыто движение автотранспорта.