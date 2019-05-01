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В центре Донецка началось празднование по случаю 1 мая
01.05.2019 12:51
Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке местные «власти» организовали праздничное шествие по случая 1 мая.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
На данный момент демонстрация движется по центру города от библиотеки имени Крупской к площади Ленина, где состоится очередной митинг.
По данным СМИ ОРДО, в шествии якобы, принимают участие порядка восьми тысяч человек.
Из-за празднования в центре Донецка на это время перекрыто движение автотранспорта.
Теги: Донецк, Донбасс, праздник, СМИ, митинг, 1 мая, шествие, ОРДО
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