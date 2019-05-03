«Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду

03.05.2019 22:36

В неподконтрольном Донецке готовятся к параду в честь Дня победы. Репетиция прошла сегодня, 3 мая, в центре города — на улице Артема, сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс.

По их данным, в мероприятии примет участие техника времен Второй мировой войны. В частности РСЗО БМ-13 «Катюша», самоходная артиллерийская установка СУ-100, грузовой автомобиль ГАЗ-АА (так называемая «полуторка»).

Также на репетиции была замечена техника, стоящая на вооружении группировки «ДНР», в том числе та, которая должна быть отведена — танки Т-64 и Т-72, РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые и самоходные артиллерийские орудия, БМП, зенитные установки и прочее. В общей сложности была задействована 61 единица техники.

Кроме того, на площади Ленина в сопровождении духового оркестра тренировались парадные расчеты подразделений «НМ ДНР», сотрудники «МЧС», «МВД», курсанты «республиканского военного лицея» и «Донецкого высшего общевойскового командного училища», а также участники так называемого «патриотического движения „Молодая гвардия“». В репетиции приняли участие около 1500 человек.

По словам местных жителей, дорожное покрытие исполосовано следами от танков. Многие дончане не в восторге от происходящего.

«Центр перекрыт. Челюскинцев — пробка. Полный „алес писец“. Шевченко и Челюскинцев излахматили танками»,

«Донецк. Говорят, вся Артема в следах от танков», — пишут люди в соцсетях.