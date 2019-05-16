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Бойцы ВСУ ударили по позиции НВФ: уничтожен БПЛА и один член НВФ

16.05.2019 10:38
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Бойцы ВСУ ударили по позиции НВФ: уничтожен БПЛА и один член НВФ

За прошедшие сутки подразделения НВФ нарушили режим прекращения огня 24 раза. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Члены НВФ девять раз применили запрещенные минским соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм. Кроме того, противник обстреливал украинские позиции с вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Николаевка, Новостроицкое, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Лебединское, Талаковка, Гнутово. Также огонь противник открывал у н.п. Золотое-4, Пивденне, Новгородское, Песчаное, Счастье.

В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, одного члена НВФ уничтожили, также противник потерял один беспилотный летательный аппарат.

С начала текущих суток подразделения НВФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого, Богдановки, Павлополя.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, НВФ
 
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