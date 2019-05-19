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Ситуация на блокпостах Украины: самая большая очередь на «Марьинке»

19.05.2019 10:24
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Ситуация на блокпостах Украины: самая большая очередь на «Марьинке»

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения, открылись согласно весеннему графику и работают в штатном режиме. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

За минувшие сутки зафиксировано незначительное уменьшение общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ последовало 39,6 тыс. Человек и 4,9 тыс. Транспортных средств:

«Майорское» — 9150 человек и 1160 транспортных средств;

«Марьинка» — 8775 человек и 1575 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7040 человек и 1270 транспортных средств;

«Гнутово» — 4185 человек и 985 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 510 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 10/40;

«Гнутово» — 10/10.

Источник : https://donpress. 



Теги: Украина, Донбасс, Марьинка, очередь, блокпост
 
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