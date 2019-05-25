- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому20:52
- Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор18:59
- В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ18:43
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске16:14
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Поселки под Мариуполем попали под обстрелы14:39
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное 14:03
- Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов13:37
- Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"12:12
- Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты11:48
«ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса – с таким хештегом в социальных сетях запустили флешмоб, в котором жители ОРДЛО обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить автономию Донбассу, право говорить на русском языке, амнистию для всех участников войны со стороны российских гибридных сил и вернуть пенсии. На сайте уже зарегистрировано более 3 тысяч человек, вот только, сколько из них настоящих? Уже сегодня люди жалуются, что на сайте ничего не подписывали, а фотографии взяли из личных страниц. Кто за этим стоит, и причем здесь актеры известного сериала «Игры престолов»? В этом разбиралось издание Радио Свобода.
В социальных сетях опубликовали обращение горловской школьницы Евгении Тертычной, которая говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Владимир, вы заявили, что необходимо переходить к новым действиям. Мы согласны. Донбасс устал от красивых речей украинских политиков. Дайте автономию Донбассу».
Тертычная говорит, что она учится в горловском лицее №47, а на своей странице указывает другое учреждение – школа 55 (с 2016 года). Также на странице Евгении указано, что она «работает» в горловской общественной организации «Молодая Республика».
Что интересно, ни на странице самой Тертычной, ни на паблике организации ничего про флешмоб с хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса ничего не написано.
На сайте «Миротворец» информируют, что у Тертычной есть награды от группировки «ДНР».
Теги: Донбасс, Игра престолов, ДНР, ЛНР, Зеленский
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов
- "В холодильнике пусто, батарея не греет, гробы приходят", - в "ДНР" захотели "вернуть" украинцев в Россию
- Сенсация: "республики" считают, что и Донбасс, и Крым входят в состав Украины
- Донбасские "республиканцы" в шоке от итогов встречи "нормандской четверки"
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому20:52
- Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор18:59
- В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ18:43
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске16:14
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Поселки под Мариуполем попали под обстрелы14:39
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное 14:03
- Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов13:37
- Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"12:12
- Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты11:48
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому20:52
- Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом20:30
- «Неприменимы»: в МИД РФ цинично прокомментировали решение трибунала по морякам20:06
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически19:16
- Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор18:59
- В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ18:43
- "В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом18:18
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России17:53
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому