«ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому

25.05.2019 20:52

#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса – с таким хештегом в социальных сетях запустили флешмоб, в котором жители ОРДЛО обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить автономию Донбассу, право говорить на русском языке, амнистию для всех участников войны со стороны российских гибридных сил и вернуть пенсии. На сайте уже зарегистрировано более 3 тысяч человек, вот только, сколько из них настоящих? Уже сегодня люди жалуются, что на сайте ничего не подписывали, а фотографии взяли из личных страниц. Кто за этим стоит, и причем здесь актеры известного сериала «Игры престолов»? В этом разбиралось издание Радио Свобода.

В социальных сетях опубликовали обращение горловской школьницы Евгении Тертычной, которая говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Владимир, вы заявили, что необходимо переходить к новым действиям. Мы согласны. Донбасс устал от красивых речей украинских политиков. Дайте автономию Донбассу».

Тертычная говорит, что она учится в горловском лицее №47, а на своей странице указывает другое учреждение – школа 55 (с 2016 года). Также на странице Евгении указано, что она «работает» в горловской общественной организации «Молодая Республика».

Что интересно, ни на странице самой Тертычной, ни на паблике организации ничего про флешмоб с хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса ничего не написано.

На сайте «Миротворец» информируют, что у Тертычной есть награды от группировки «ДНР».