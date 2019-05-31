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Архив - Донецкая область

В «ДНР»: Как выглядит депо Донецкой железной дороги. ВИДЕО

31.05.2019 08:38
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В «ДНР»: Как выглядит депо Донецкой железной дороги. ВИДЕО

В «ДНР» за 5 лет так и не восстановили депо Донецкой железной дороги, поврежденное в ходе боевых действий в 2014 году. Как выглядит сейчас депо в Донецке, показало российское информагентство, пишут Донецкие новости.
«Не стой под грузом!» – виднеется надпись сквозь разбитые окна здания. На стенах до сих пор среды от осколков разорвавшихся снарядов. Крыша пробита насквозь, да лишь несколько пустующих вагонов.
Напомним, активные боевые действия в районе железной дороги в Донецке начались 11 августа 2014 года. В результате массированного артобстрела была разрушена контактная сеть, рельсы, сгорело множество пассажирских вагонов, стоявших на формировании, пострадали производственные здания. С этого момента и по сей день поезда с железнодорожного вокзала Донецка не ходят.
В «ДНР» регулярно обещали восстановить перевозки пассажиров с неработающего центрального железнодорожного вокзала Донецка, последней анонсируемой датой было – с 1 июня 2018 года. Однако по сей день этого не произошло.
Но частично восстановлено железнодорожное сообщение между пригородными городами, также есть один рейс в «ЛНР». В «ДНР» самый длительный железнодорожный маршрут – «Ясиноватая – Луганск», время в пути данного поезда составляет 5 часов 20 минут. Самый короткий рейс – электричка «Никитовка – Байрак», следующая между двумя станциями внутри Горловки, длительность – 20 минут.



Теги: Донецк, Донбасс, железная дорога, вокзал
 
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