В «ДНР» показали одного из 8 украинских военных, взятых в плен под Новотроицким. ВИДЕО

31.05.2019 17:24

Группировка «ДНР» опубликовала видео с фрагментом допроса одного из восьми украинских военных 53-й отдельной механизированной бригады, попавших в плен боевиков после заезда на грузовике на временно неподконтрольную территорию 22 мая. На видео показан мужчина, который представился украинским военнослужащим Александром Юрьевичем Геймуром. В ролике молодой человек говорит, что он из 43-го мотопехотного батальона (входит в 53-ю ОМБР).

Кроме того, мужчина сказал: «Нас здесь 7 человек, на данный момент, где водитель КамАЗа мне неизвестно». До этого в сообщениях так называемых официальных СМИ «ДНР» не указывалось, сколько именно украинских военных было задержано.

В «ДНР» утверждают, что задержанные являются диверсионно-разведывательной группой. Украинское командование сообщало, что военные направлялись в штаб бригады и случайно заехали на неподконтрольную территорию. Украинская сторона допускает, что пленных могут заставить заявить на видео неправдивую информацию, которая нужна пропаганде «ДНР»..