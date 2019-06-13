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Архив - Донецкая область

Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей

13.06.2019 18:30
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Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смертей среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тысяч были ранены.

Такие данные озвучила в четверг, 13 июня, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook, передает Корреспондент.

При этом с начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв среди гражданских на Донбассе, в частности 12 погибли, еще 58 были ранены.

"Это наименьший показатель за весь период конфликта", – отметила Фрейзер.

С начала июня миссия также зафиксировала 12 жертв среди гражданского населения. По словам Фрейзер, это столько же, сколько за весь май.

Также сообщается, что с 16 февраля до 15 мая по меньшей мере восемь мужчин и одна женщина умерли от ухудшения состояния здоровья на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе.

По словам Фрейзер, на Донбассе страны существует потребность в дополнительных КПВВ, для того, чтобы миллион человек, ежемесячно пересекающие линию соприкосновения, делали это скорее и в большей безопасности.

Ранее в ООН заявляли, что с апреля 2014 года до конца 2018 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли до 13000 человек.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, погибший, ООН
 
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