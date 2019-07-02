Гройсман рассказал, почему невозможно восстановить авиасообщение с Мариуполем

02.07.2019 10:12

Кабинет Министров на заседании рассмотрел возможность возобновления авиасообщения с Мариуполем и признал, что пока что сделать это невозможно. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Трибун.

«Вместе с коллегами из Министерства инфраструктуры, "Укравтодора", "Укрзализныци" и Министерства обороны обсудили возможности восстановления авиасообщения и улучшения автомобильного и железнодорожного сообщения. Полностью обеспечить безопасность полетов на регулярной основе пока невозможно. Аэропорт расположен в зоне поражения тяжелой артиллерии и радиоэлектронных средств», - сообщает премьер.

Также Гройсман инициирует активизацию дорожных работ на трассе «Запорожье – Мариуполь», и поручает руководству ПАО «Укрзализныця» проработать возможность в течение месяца организовать дополнительный поезд в направлении Мариуполя.

Соответствующие поручения он дал по итогам совещания в КМУ, передает Правительственный портал.

«Есть ряд крупных инфраструктурных вопросов, влияющих на качество жизни жителей региона. Мы начали решать накопившиеся проблемы - занимаемся улучшением водоснабжения Мариуполя, строим дорогу "Мариуполь - Запорожье", финансируем другие инфраструктурные объекты. Но есть и другие сектора, которые требуют дополнительного внимания - например железная дорога. Поезд "Мариуполь - Киев" раз в двое суток - недопустимо», - сказал Гройсман.

Он отметил, что потребность в дополнительном поезде очевидна, обеспечить ее надо взвешенно и качественно – в том числе за счет приобретения нового подвижного состава.

Говоря об автомобильном сообщении, Гройсман сообщил, что трасса "Мариуполь - Запорожье" является одним из приоритетных проектов Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» с 2017 года. Премьер подчеркнул, что за это время удалось капитально отремонтировать более 50 км трассы. Но, по информации агенства, нужно восстановить еще 120 км.

Также на совещании обсудили вопрос использования отходов металлургического производства при выполнении отдельных дорожных работ. Такие технологии весьма популярны в мире, они экономически и экологически обоснованные. Глава правительства поручил "Укравтодору" провести сертификацию таких технологий в Украине - в случае, если строители возьмутся их использовать.