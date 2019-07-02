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Невозможно уехать: В Донецке показали очередь на один из городских маршрутов
В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на транспортные проблемы. Об этом они пишут в соцсетях, сообщают Донецкие новости.
В частности, автор поста Яна показала очередь на 76-й маршрут. «Очередь на 76-й маршрут "Островского (Текстильщик)-АС "Центр". На работу невозможно уехать, систематически не ходят 76-е маршрутки. Время 7:40, конечная "Островского", вечером на АС "Центр" то же самое. Чем вызвано нежелание работать водителей 76-го маршрута?», – пишет Яна.
В соцсетях данный пост вызвал бурное обсуждение. Люди называют причины того, что не хватает автобусов:
«Вкусная Шоколадка»: «Тем, что план гнут, который не соответствует доходу»;
Ира: «Скорее всего, размером зарплаты нежелание вызвано. Еще качеством дорог»;
Марк: «Наверно, причина в заоблачных зарплатах. Народная же»;
Саня: «Это вызвано поездками на море! Автобусы снимают с рейсов и отправляют на море, а замены нет»;
Александр: «Космические планы, работа на сараях, которые заводятся через раз + без тормозов»;
Анастасия: «Чем вызвано нежелание работать?? Зарплатами и ценами на топливо».
Также дончане отмечают, что с этой остановки можно поехать и другим маршрутом. Другие с этим не согласны:
Анастасия: «Так 76-й едет тем же маршрутом следования, что тот же 42, 77, с Текстиля ж можно уехать многими видами транспорта»;
Соня: «Не все готовы идти далеко, чтобы сесть в 77-й и 85-й, а 42-й едет забитый уже с Петровки. Это если говорить о конечной. А дальше тяжело впихнуться, т.к. забивается на конечной или на "Обжоре"»;
Дмитрий: «Так очереди были там всегда, может, не такие большие»;
Рита: «Так у вас еще и 42-й ездит, немного пройтись, и 85-й, и 77-й. Я думаю, было бы желание, уехать можно. И еще. Вы в 41-м не ездили на работу утром и вечером домой, вот тут полный треш, и никто не жалуется, так как один маршрут ходит. А у вас куча транспорта ездит, и вы еще ноете»;
Амаль: «В час пик вы в этот 42-й не влезете. Может и влезете, конечно, но далеко не в первый. Кто живет дальше Островского, могут и по полчаса стоять, все маршрутки забиты и даже не останавливаются. О чем тут говорить, если тот же 76-й может отъехать от конечной забитым и уже на Училище люди не могут влезть. Утром, когда большинство едет на работу, картина именно такая. А на 41-м я сама много лет ездила, и сейчас езжу иногда. Так вот раньше было еще хуже, когда маршрутки ходили не до конечной, и большинство ездили на автобусе. Я выходила на полчаса раньше, только для того, чтобы спокойно сесть на Абакумова».
Жители Донецка также сообщают, что жалобы в «инстанции» не помогают:
Катюша: «Так, может, надо писать в соответствующие инстанции? В министерство транспорта, например»;
Юля: «Я уже писала. И знаете, что? Ничего. Очень грамотно ответили, что городской транспорт – не их проблемы».
Теги: Донецк, Донбасс, остановка, очередь
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