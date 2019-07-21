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Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома
Террористы заявили об одной погибшей и нескольких пострадавших, в том числе и маленького ребенка, однако очевидцы в соцсетях пишут, что жертв намного больше. Так, боевики "ЛНР" обвинили ВСУ в массированном артударе по оккупированному Первомайску. По предварительным данным, погибла мирная жительница и трое человек получили ранения.
Жители сообщают, что горит одно из расположений боевиков, а в больницу уже доставили 11 раненых. Также сообщается, что на окраине города полыхают дома мирных.
Кстати, очевидцы из Первомайска сообщают, что до ЧП слышали исходящие и взрывы. По их словам, террористы работали запрещенными минометами. Боевики еще днем 20 июля стали провоцировать ВСУ на "ответку", чтобы потом обвинить силы ООС в атаке на мирное население. Жители Первомайска признались, что оккупанты вели обстрелы прямо из жилого сектора, пригнав во дворы минометные установки.
Источник : https://www.dialog
Теги: Донбасс, Первомайск, женщина, раненые
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