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В неподконтрольном Первомайске женщина отравилась грибами

01.08.2018 09:44
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В неподконтрольном Первомайске женщина отравилась грибами

Женщина в Первомайске попала в реанимацию после приёма в пищу грибов, которые она собрала в посадке.

Об этом  сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ЛНР».

29 июля утром женщина собрала грибы в посадке, которая находится в черте города. Вечером она их пожарила и съела. Утром 30 июля 29-летняя женщина вызвала скорую помощь из-за недомогания.

«В данный момент пострадавшая находится в отделении реанимации, состояние стабильное», – сказано в сообщении.

В целом,  в Первомайске это шестой случай отравления дикорастущими грибами. 84-летнюю пенсионерка скончалась, потому что поздно обратилась за медицинской помощью.

Источник : http://lugradar. 



Теги: Донбасс, Первомайск, отравление, женщина
 
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