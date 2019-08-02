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Архив - Донецкая область

Дончане рассказали, на каком кортеже ездит Пушилин

02.08.2019 08:12
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Дончане рассказали, на каком кортеже ездит Пушилин

Очевидцы, проживающие в неподконтрольном Украине Донецке, рассказали, из каких авто состоит кортеж «главы» ОРДО Дениса Пушилина.

Комментарии об этом опубликованы в социальных сетях, передает donpress.com.

По словам дончан, Пушилин, беспокоясь о собственной безопасности, ездит в сопровождении автомобиля местной «ГАИ».

«Сейчас в кортеже 4 автомобиля: 3 джипа + машина сопровождения местного ГАИ», — рассказал очевидец.



Теги: Донецк, Донбасс, безопасность, авто, ГАИ, автомобиль, Пушилин, соцсети, ОРДО
 
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