В Харцызске произошло ДТП со смертельным исходом

06.08.2019 20:22

Во временно оккупированном Харцызске произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате погиб один человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Харцызске, накануне, 4 августа 2019 года, в Харцызске, на трассе Н-21-01, 243 км, произошло столкновение легковых автомобилей Hyundai Solaris и Mercedes GLE.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи на автомобилях, гидравлическим инструментом деблокировали и извлекли тело погибшего водителя автомобиля Hyundai 1987 года рождения после чего передали сотрудникам ритуальной службы.