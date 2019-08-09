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Архив - Донецкая область

Мариупольцы считают приемные семьи альтернативой интернатам. ВИДЕО

09.08.2019 20:07
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Мариупольцы считают приемные семьи альтернативой интернатам. ВИДЕО

В Украине началась реформа интернатной системы. Данные заведения в стране должны к 2026 году сократиться до минимума и в них будут находиться только те дети, которые нуждаются в особом уходе, пишет 0629.
Планируется увеличить количество приемных семей и детских домов семейного типа, а интернаты должны кануть в прошлое.
0629 решили спросить о мариупольцев, где лучше ребенку у которого нет возможности жить в биологической семье: в детском доме семейного типа, в интернате или приемной семье.



Теги: Донбасс, семья, Мариуполь, интернат
 
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