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В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса

14.08.2019 08:17
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В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса

Александр Данилюк, назначенный на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, утверждает, что новоизбранное руководство государства имеет подробный план возврата ОРДЛО под контроль Киева. Как информирует replyua.net, более подробно он рассказал об этом в интервью ВВС.

В частности, согласно словам секретаря СНБО, уже очень скоро ведомство соберется из-за основных проблем по Донбассу. При этом Данилюк не захотел озвучивать какие-то сроки на счет первых шагов по Донбассу, однако заверил, что это будут «комплексные меры». Уже в настоящее время, по его словам, разрабатываются идеи, однако их пока нельзя озвучивать, «ведь другая сторона может на опережение сыграть, и тогда они попросту не сработают».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Александр Данилюк высказал свое мнениеотносительно того, можно ли с оккупированного Донбасса снимать экономическую блокаду, и при каких обстоятельствах. Кроме того секретарь СНБО выразил уверенность в том, что на Донбассе сейчас достигнуто перемирие.



Теги: Донбасс, СНБО, оккупация, ДНР, ЛНР
 
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