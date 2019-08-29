НА МАВЗОЛЕЙ НЕ ХВАТИЛО: СЕТЬ ВЗОРВАЛАСЬ ИЗ-ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПЛОЩАДИ В ЧЕСТЬ ЗАХАРЧЕНКО В ДОНЕЦКЕ

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Террористы «ДНР» переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного главаря боевиков Александра Захарченко. Новость вызвала волну насмешек и возмущений в сети.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом на своей странице в Twitter написал украинский журналист Денис Казанский.
«Ватники ругали Украину за декоммунизацию и уничтожение «нашей истории», а теперь провели свою декоммунизацию — переименовали Октябрьскую площадь в Донецке в честь Захарченко. Октябрьской площадь перед ДонОДА называлась со времен СССР, но здесь почему-то «нашей истории» не пожалели», — написал Казанский.
В комментариях под постом украинцы устроили бурную дискуссию по этому поводу и разнесли сторонников российской оккупации за фанатичное поклонение уголовникам, которых превратили в фейковых «героев».
«А это специально, чтобы в декоммунизацию, видимо, не попала. Нужно будет отдельный закон о «деватификации» принять», «Улицы «ДНР»: ул. Моторолы, ул. Гиви, ул. Гиркина, платц и улицы замоченных по расконсервации стратегических шахт СССР, Кобзон штрассе и в честь нации синьоров-панталонов из братского «ЛНР» — вул. ЛНРников, Залдостановская, Чичеринская, Сурковская» ,»Пипец, у алкаша подъем. Так от водки сдох — теперь ему памятники ставят «, — украинцы потроллили оккупантов под постом Казанского.
«Так и назвали? Захерастская площадь?», «Площадь курмаршала, площадь куриного восстания», «А на мавзолей не хватило денег? Все-таки «республику «создал», «Нужно было улицу назвать Zaxer Strasse», «О, курмаршал!», «А палатка со свежей курятиной где? »- продолжили яркий стеб террористов украинцы.
Источник : https://news.dn
Теги: сеть, Мавзолей, площадь
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