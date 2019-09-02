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Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО

02.09.2019 15:00
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Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО

Подразделения НВФ используют население «республик» в качестве «саперов-самоубийц». Об этом на OBOZREVATEL пишет донецкий блогер Макс Баринов.

Он уточняет, что члены НВФ заставляют людей протаптывать тропу по минному полю в сторону позиций ВСУ. Баринов пишет:

«Мороз Иван Иванович, 1949 года рождения из Донецка после запугивания боевиками пошел по заминированной местности в сторону позиций украинских военнослужащих, чтобы протоптать дорогу для последующего прохождения диверсионных групп «ДНР».

Блогер подчеркнул, что украинские военнослужащие накормили мужчину, оказали ему первую медицинскую помощь. Как стало известно, это не первый случай и таких как он, много по всей линии разграничения. Дончанин добавил:

«При осмотре, у Ивана Ивановича было найдено трекинговое устройство, которое определяет местоположения движущегося объекта. Так террористы „ДНР“ записывали проход через минные поля, не жалея человеческих жизней. Теперь они используют мирное население, как смертников».

 

Источник: https://donpress.com 

 


Теги: Донбасс, сапер, ДНР, ОРДО
 
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