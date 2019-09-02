«Нечему радоваться»: в ООС обнародовали неутешительную сводку по Донбассу

02.09.2019 07:23

На протяжении сегодняшнего дня, первого сентября 2019 года, террористы самопровозглашенных, не признанных мировым сообществом «ЛДНР» на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения боевых действий, обстреляв украинские позиции из вооружения, запрещенного «Минскими соглашениями».



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в воскресенье, 1 сентября вооруженные формирования России и ее наемники вели огонь из минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия. В это же время в штабе добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вражеские силы осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Николаевки и близ Водяного. Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки «Север», то там террористы Путина пять раз обстреляли позиции ВСУ – вблизи Новолуганского, Зайцево, а также Луганского.



Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что на Востоке украинского государства, 31 августа бойцы Национальной гвардии Украины задержали шесть граждан, которые имеют непосредственную причастность к незаконным вооруженным формированиям.