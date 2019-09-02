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Послезавтра пять районов Донецка останутся без воды
С 4 по 5 сентября без холодного водоснабжения останутся некоторые потребители Буденновского, Калининского, Ленинского, Петровского и Кировского районов Донецка, сообщает Сайт города Донецка.
Об этом сообщает администрация Донецка. «По информации ГП «Вода Донбасса», в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. будут остановлены «Мушкетовский» и «Петровский» водопроводные узлы», — говорится в сообщении.
В связи с этим, с 8:00 4 сентября до 5:00 5 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители следующих районов Донецка:
— Буденновский район: весь, кроме микрорайона «Заперевальная» и поселка «Калинкино-2»;
— Калининский район: от улицы Марии Ульяновой до проспекта Красногвардейский;
— Ленинский район: поселок «Полежанова», поселок «Авдотьино», поселок «Хорошово», совхоз «Тепличный», улица Куприна (26-50), улица Пухова, улица Речная (2-56), улица Обильная, улица Светлоградская;
— Петровский район: весь;
— Кировский район: микрорайон «Текстильщик».
Теги: Донецк, Донбасс, Вода Донбасса
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