Послезавтра пять районов Донецка останутся без воды

02.09.2019 16:00

С 4 по 5 сентября без холодного водоснабжения останутся некоторые потребители Буденновского, Калининского, Ленинского, Петровского и Кировского районов Донецка, сообщает Сайт города Донецка.

Об этом сообщает администрация Донецка. «По информации ГП «Вода Донбасса», в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. будут остановлены «Мушкетовский» и «Петровский» водопроводные узлы», — говорится в сообщении.

В связи с этим, с 8:00 4 сентября до 5:00 5 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители следующих районов Донецка:

— Буденновский район: весь, кроме микрорайона «Заперевальная» и поселка «Калинкино-2»;

— Калининский район: от улицы Марии Ульяновой до проспекта Красногвардейский;

— Ленинский район: поселок «Полежанова», поселок «Авдотьино», поселок «Хорошово», совхоз «Тепличный», улица Куприна (26-50), улица Пухова, улица Речная (2-56), улица Обильная, улица Светлоградская;

— Петровский район: весь;

— Кировский район: микрорайон «Текстильщик».