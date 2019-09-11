В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО

11.09.2019 17:09

Вчера, 10 сентября 2019 года в оккупированной Макеевке, на пересечении улиц 250 лет Донбасса и Патона, автомобиль марки ВАЗ 2110 сбил человека. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают сепаратистские паблики в социальных сетях, передает news.dn.

«Сегодня в Макеевке сбили человека. Пересечение 250 лет Донбасса и Патона.», — сообщается в сепаратистских пабликах, где так же опубликовано видео инцидента: