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В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО
11.09.2019 17:09
Вчера, 10 сентября 2019 года в оккупированной Макеевке, на пересечении улиц 250 лет Донбасса и Патона, автомобиль марки ВАЗ 2110 сбил человека. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщают сепаратистские паблики в социальных сетях, передает news.dn.
«Сегодня в Макеевке сбили человека. Пересечение 250 лет Донбасса и Патона.», — сообщается в сепаратистских пабликах, где так же опубликовано видео инцидента:
Теги: Донбасс, Макеевка, авария, пострадавший, ДТП, больница, соцсети
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