- В ОБСЕ подтвердили готовность сепаратистов разводить войска11:43
- «Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ11:15
- Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе11:00
- Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки10:30
- В Донецке разгорелись мощные бои: залпы слышны через закрытые окна10:15
- Украинские патриоты подняли в небо тысячи листовок: обещано впечатляющее видео09:00
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео08:13
- Весь Донбасс пылает огнем, особенно тяжелые бои идут под Водяным – пресс-центр штаба ООС08:00
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится21:50
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто18:47
Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу Дня защитника Украины. Глава государства поблагодарил военных, которые защищают Украину в зоне ООС, а также работающих там медиков и журналистов. Президент отметил заслуги дипломатов, защищающих интересы страны на мировой арене, а также высказал благодарность и уважение родным героев, погибших за Украину.
Неопределенность дальнейшей судьбы "Приватбанка" не закрыла двери для договоренностей с МВФ. Однако руководство фонда хочет быть уверено, что ревизии реализованной реформы банковского сектора не будет.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, работая в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), в 2017 году не задекларировал покупку дорогого автомобиля.
Запад должен обеспечить Украину финансовой и материальной помощью в объеме, сравнимом с "планом Маршалла", который применялся для восстановления Западной Европы после Второй мировой войны. Об этом в своем докладе по ситуации в Украине для участников заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне пишет сенатор из Канады Джейн Корди.
Двое мужчин устроили перестрелку в одном из центральных районов Киева. Неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину и скрылись. По словам правоохранителей, мужчина, в которого стреляли злоумышленники, от полученных травм кончался в больнице. В столице проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, которые скрылись на автомобиле.
Теги: Донбасс, День защитника Украины, Зеленский
- Украинцев ждут "длинные" выходные: сколько и когда будем отдыхать
- Горький траур на Луганщине: в День защитника плакали и прощались с 19-летней военной Лесей Баклановой - кадры
- Автопробегу аккомпанировала канонада
- На Донетчине 14 октября отметили День защитника Украины (ВИДЕО)
- На Донбассе построят казацкую Сечь
- С размахом: в Покровске решили выйти за рамки города
- В ОБСЕ подтвердили готовность сепаратистов разводить войска11:43
- «Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ11:15
- Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе11:00
- Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки10:30
- В Донецке разгорелись мощные бои: залпы слышны через закрытые окна10:15
- Украинские патриоты подняли в небо тысячи листовок: обещано впечатляющее видео09:00
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео08:13
- Весь Донбасс пылает огнем, особенно тяжелые бои идут под Водяным – пресс-центр штаба ООС08:00
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится21:50
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто18:47
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы12:02
- В ОБСЕ подтвердили готовность сепаратистов разводить войска11:43
- Сегодняшний день станет первым серьезным тестом для Авакова, – политолог11:30
- «Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ11:15
- Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе11:00
- Православные христиане сегодня отмечают Покров Богородицы10:45
- Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки10:30
- В Донецке разгорелись мощные бои: залпы слышны через закрытые окна10:15
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее16:34
- Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке15:33
- Какие тяготы ложатся на плечи каждому знаку Зодиака14:53
- Кравчук заметил улучшение отношений между РФ и Украиной14:32
- Особенные отношения: эти пары знаков Зодиака объединяет нечто большее, чем любовь 13:32
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто