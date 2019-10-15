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Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над украинской границей.
Об этом он сообщил в интервью изданию ВВС, передает donpress.
Украинский министр отметил, что выборы не состоятся пока украинской властью не будет восстановлен контроль над государственной границей. Пристайко подчеркнул:
«Никакие местные выборы на Донбассе не могут быть возможны без достижения определенных предварительных условий безопасности. Российские оккупационные силы и оружие должны быть выведены. Наш контроль над нашей международно признанной государственной границей должен быть восстановлен. Если ситуация с безопасностью позволяет украинской стороне конкурировать, включать в работу СМИ, в том числе иностранные, ОБСЕ будет наблюдать за процессом, только тогда настало время для выборов».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, СМИ, граница, МИД, контроль, ОБСЕ
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