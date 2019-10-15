Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе

15.10.2019 22:40

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над украинской границей.

Об этом он сообщил в интервью изданию ВВС, передает donpress.

Украинский министр отметил, что выборы не состоятся пока украинской властью не будет восстановлен контроль над государственной границей. Пристайко подчеркнул:

«Никакие местные выборы на Донбассе не могут быть возможны без достижения определенных предварительных условий безопасности. Российские оккупационные силы и оружие должны быть выведены. Наш контроль над нашей международно признанной государственной границей должен быть восстановлен. Если ситуация с безопасностью позволяет украинской стороне конкурировать, включать в работу СМИ, в том числе иностранные, ОБСЕ будет наблюдать за процессом, только тогда настало время для выборов».