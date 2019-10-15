Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе

15.10.2019 22:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над украинской границей.

Об этом он сообщил в интервью изданию ВВС, передает donpress.

Украинский министр отметил, что выборы не состоятся пока украинской властью не будет восстановлен контроль над государственной границей. Пристайко подчеркнул:

«Никакие местные выборы на Донбассе не могут быть возможны без достижения определенных предварительных условий безопасности. Российские оккупационные силы и оружие должны быть выведены. Наш контроль над нашей международно признанной государственной границей должен быть восстановлен. Если ситуация с безопасностью позволяет украинской стороне конкурировать, включать в работу СМИ, в том числе иностранные, ОБСЕ будет наблюдать за процессом, только тогда настало время для выборов».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, СМИ, граница, МИД, контроль, ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх