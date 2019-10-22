Последние новости раздела
- Сделано в Мариуполе!В Европе и Америке коты живут в апартаментах, сконструированных в столице Приазовья 10:32
- На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября09:04
- Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов08:27
- На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет07:49
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил07:30
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ16:30
- Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем" 16:12
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября
22.10.2019 09:04
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/70;
«Марьинка» — 20/50;
«Новотроицкое» — 10/50;
«Гнутово» — 10/10.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 36 000 человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8940 человек и 1100 транспортных средств;
«Марьинка» — 7170 человек и 1200 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6830 человек и 1300 транспортных средств;
«Гнутово» — 2790 человек и 670 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 330 человек.
Теги: Донбасс, машины, Гнутово, КПВВ
Читайте также:
- Утренняя сводка с КПВВ: легче всего проехать через «Гнутово»
- По цене стиралки: в Украине резко подешевели "евробляхи"
- На мариупольской трассе столкнулись несколько автомобилей (ФОТО)
- Женщина родила на КПВВ "Гнутово"
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Сделано в Мариуполе!В Европе и Америке коты живут в апартаментах, сконструированных в столице Приазовья 10:32
- На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября09:04
- Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов08:27
- На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет07:49
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил07:30
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию17:51
- В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация17:35
- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
- В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ16:30
- Сделано в Мариуполе!В Европе и Америке коты живут в апартаментах, сконструированных в столице Приазовья 10:32
- "Шахтер "- "Динамо" Загреб. Прогноз и анонс на матч09:15
- На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября09:04
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Работа в ОРДО: Зарплаты низкие даже у танкистов08:27
- Коломойский сделал хамское заявление после скандала с номером "Квартала" о Гонтаревой. ВИДЕО08:11
- На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет07:49
- Бородай обвинил Гиркина в воровстве денег "республики": экс-главарь "ДНР" ответил07:30
- Астрологи назвали самых склочных бабушек по знаку Зодиака22:38
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО