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Архив - Донецкая область

На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября

22.10.2019 09:04
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На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/70;
«Марьинка» — 20/50;
«Новотроицкое» — 10/50;
«Гнутово» — 10/10.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 36 000 человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8940 человек и 1100 транспортных средств;
«Марьинка» — 7170 человек и 1200 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6830 человек и 1300 транспортных средств;
«Гнутово» — 2790 человек и 670 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 330 человек.



Теги: Донбасс, машины, Гнутово, КПВВ
 
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