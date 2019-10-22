На Гнутово машин мало: Ситуация на КПВВ сегодня, 22 октября

22.10.2019 09:04

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 10/70;

«Марьинка» — 20/50;

«Новотроицкое» — 10/50;

«Гнутово» — 10/10.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный несколько увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 36 000 человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8940 человек и 1100 транспортных средств;

«Марьинка» — 7170 человек и 1200 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6830 человек и 1300 транспортных средств;

«Гнутово» — 2790 человек и 670 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 330 человек.