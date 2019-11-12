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Архив - Донецкая область

В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста

12.11.2019 12:45
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В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста

Два человека погибли и 11 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи контрольно-пропускного пункта «Александровка» на западе Донецка, заявили в пресс-службе "министерства здравоохранения ДНР".
«В результате аварии два человека погибли, четверо госпитализированы в городскую больницу №14, четверо – в городскую больницу №24, ещё трое – в республиканский травматологический центр», — говорится в заявлении.
В "Минздраве" добавили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Более подробная информация уточняется.



Теги: автобус, авария, КПВВ, пострадавшие
 
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