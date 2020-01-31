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Архив - Донецкая область

Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв

31.01.2020 15:00
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Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв

Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма, предположительно с района УБОПа.
Вот что сообщают пользователи социальных сетей:
«7:55. Донецк. Бабах юго-запад?».
«7.55. Бах хороший был там».
«Шось хорошо горит в Ленинском р-не. Р-н УБОПа?».
«Донецк. 08.05.  Что там горит после баха в Ленинском р-не?  Может, кто-то из орков занемог?».
«Вроде машину взорвали (но это не точно)».



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
 
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