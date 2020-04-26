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В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-19
26.04.2020 09:00
В субботу, 25 апреля, в Мариуполе подтвердили 22 новые случаи заболевания коронавирус COVID-19, сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Мариуполя.
Отмечается, что 20 новых случаев выявлены из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией.
Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек излечились от заболевания.
Теги: Донбасс, Мариуполь, COVID-19
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