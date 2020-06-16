Ситуация на КПВВ в районе операции Объединенных сил 16 июня

16.06.2020 14:00

Сегодня, 16 июня, согласно распоряжению командующего ООС в КПВВ "Станица Луганская" пропускные операции будут осуществляться с 07.00 до 18.00. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

По состоянию на 11.00 из КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию проследовали 75 человек. Однако гражданам следует учитывать, что оккупанты лишь частично разблокировали перемещение людей на этом направлении. При предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения наемники РФ руководствуются так называемыми "списками желаемых лиц". Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются российскими наемниками.

Так, начиная с 10 июня напротив контрольного пункта "Станица Луганская" оккупанты не пропустили 28 человек. После того как наемники РФ начинают возвращать непропущенных человек на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники из состава Объединенных сил, из соображений безопасности, вынуждены прекращать пропускные операции.

В КПВВ "Марьинка" можно пересечь линию разграничения с 11.00. до 14.00. Но поскольку российские вооруженные формирования полностью перекрыли движение в рамках этого дорожного коридора, желающих пересечь линию разграничения пока нет.