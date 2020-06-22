Боевики "ДНР" установили на КПВВ "Еленовка" стелу "Россия" (ВИДЕО)

22.06.2020 08:00

Террористы "ДНР" на пунктах пропуска со своей стороны устанавливают стелы с надписью "Россия". Об этом сообщил в Youtube блогер и представитель Донбасса в ТКГ Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

В его ролике представлен отрывок "новостной программы" оккупантов. Ведущая сообщает: "Тем временем в сети появляются первые фото стелы "Россия", которую установили на КПВВ "Еленовка". Теперь те, кто будет въезжать в республику из Украины, увидят надпись "Россия".

При этом титр гласит: "Стелы "Россия" на въезде в республику! Раздражающий фактор для Киева".

"Когда никаких достижений нет, вполне понятно, что за достижения будет выдаваться всякая фигня типа установки букв, указателей, стел и тому подобных конструкций. Ну, не о шахтерских же забастовках и долгах по зарплате рассказывать телевидению ДНР", - иронизирует Казанский.