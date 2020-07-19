Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"

19.07.2020 15:00

Оккупационные власти "ДНР" заявили об открытии 20 июля подконтрольного им КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении некоего "штаба по предотвращению коронавируса", передает ОстроВ.

В нем отмечается, что, как и в прошлый раз, въезд/выезд будет максимально осложнен и регламентирован.

Пропуск граждан оккупанты будут осуществляться всего один день с 9:00 до 18:00 часов.

Для въезда в "ДНР", по-прежнему, необходимо обязательно разрешение "оперативного штаба". Все прибывшие на оккупированную территорию будут отправлены на 14-тидневную обсервацию.

Из зоны оккупации будут выпускать только, тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной законной власти Украины территории. Таким образом, жители оккупированной части Донецкой области все еще остаются невыездными.