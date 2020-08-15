В ОРДО увеличили количество мест приема документов на прохождение гумкоридора

15.08.2020 11:00

Жители ОРДО теперь могут получить консультации и подать документы на пересечение линии разграничения с Украиной в местных отделениях общественного движения «Донецкая Республика», сообщают "республиканские" СМИ.

Прием документов будет осуществлятся с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, с перерывом с 12:00 до 13:00. Ознакомиться с адресами можно на официальном сайте ОД «ДР» в рубрике: карта общественных приемных.