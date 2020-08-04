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«МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа
04.08.2020 12:00
Более 180 человек въехали в "ДНР" через контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на линии разграничения к югу от Донецка 3 августа, сообщили в пресс-службе "МЧС".
"С 09:00 до 18:00 3 августа функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт "Еленовка". На территорию "ДНР" запущено восемь автомобилей, 182 человека", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на территорию Украины из ОРДО пропущено 20 автомобилей, 135 человек.
Теги: МЧС, Еленовка, ДНР, КПВВ
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