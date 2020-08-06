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В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины
06.08.2020 16:00
Коронавирусная инфекция обнаружена по результатам тестов у 85 лиц, приехавших на территорию "ДНР" из Украины через КПП "Еленовка" с 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной республики, передают местные СМИ.
Уточняется, что все инфицированные переведены в специализированные учреждения здравоохранения "республики" и получают бесплатное лечение.
Напомним, что пропуск граждан через линию разграничения "власти" "ДНР" приостановили в марте этого года для недопущения завоза коронавирусной инфекции. Позже 22 июня пункт пропуска в Еленовке был открыт на выезд из "ДНР" и 25 июня на въезд в "республику".
Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ, COVID-19
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