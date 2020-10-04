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Архив - Донецкая область

В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке

04.10.2020 17:00
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В "ДНР" пообещали завтра возобновить пропуск граждан через гумкоридор в Еленовке

Пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда в Еленовке возобновится 5 октября. Об этом сообщили в так называемом "межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".
"В понедельник, 5 октября 2020 года, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд", — отметили в штабе.
Там добавили, что для въезда в "республику" необходимо получить разрешение в оперативном штабе по коронавирусу, а для выезда нужно иметь украинскую прописку.
Уточняется, что въезжающим на территорию "ДНР" необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Желающие могут сдать платный экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию при прохождении контрольно-пропускного пункта. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания). Если тест окажется положительным, то пациенты направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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