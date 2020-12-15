Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря

15.12.2020 11:00

210 человек пропустили боевики "ДНР" через гуманитарный коридор в Еленовке 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС республики".

"На территорию республики запущено 29 транспортных средств, 126 человек. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 84 человека", — сказано в сообщении.

Движение через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" осуществлялось с 9:00 до 16:30.