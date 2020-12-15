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Архив - Донецкая область

Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря

15.12.2020 11:00
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Более 200 человек воспользовались гумкоридором на КПВВ "Еленовка" 14 декабря

210 человек пропустили боевики "ДНР" через гуманитарный коридор в Еленовке 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС республики".
"На территорию республики запущено 29 транспортных средств, 126 человек. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 84 человека", — сказано в сообщении.
Движение через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" осуществлялось с 9:00 до 16:30.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор
 
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