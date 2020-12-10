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11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке
10.12.2020 12:00
Гуманитарный коридор на линии соприкосновения "ДНР" и Украины возобновит работу в пятницу, 11 декабря. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном оперативном штабе" непризнанной республики.
Отмечается, что пропуск граждан через КПП "Еленовка" будет осуществляться с 09:00 до 16:30. Для выезда из "ДНР" нужна украинская прописка, для въезда – разрешение "оперативного штаба".
Въезжающие также должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. Также есть возможность сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией на дому.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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