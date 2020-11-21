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Архив - Донецкая область

164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября

21.11.2020 12:00
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164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября

В минувшую пятницу, 20 ноября, по гуманитарному коридору в Еленовке линию разграничения пересекли 164 человека, сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 105 человек. На территорию Украины выпущено семь транспортных средств, 59 человек», – сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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