164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября

21.11.2020 12:00

В минувшую пятницу, 20 ноября, по гуманитарному коридору в Еленовке линию разграничения пересекли 164 человека, сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 105 человек. На территорию Украины выпущено семь транспортных средств, 59 человек», – сказано в сообщении.