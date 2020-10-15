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16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"

15.10.2020 16:00
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16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"

16 октября подконтрольный членам НВФ КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 09:00 до 18:00 на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый "межведомственный оперативный штаб ДНР".
В "штабе" отметили, что пропуск будет происходить по следующим правилам:
1. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
2. Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение "межведомственного оперативного штаба".
Отмечается, что при въезде на территорию ОРДО, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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