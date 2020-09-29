В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября

29.09.2020 15:00

Через КПП «ДНР» «Еленовка» 28 сентября на выезд на подконтрольную Украине территорию проехали 11 автомобилей и проследовали 75 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В обратном направлении, на территорию "республики", запущены 35 транспортных средств и 231 человек. Также отмечается, что на КПП 2 человека обратились за медпомощью.