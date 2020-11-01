Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября

01.11.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, в рамках "гуманитарного коридора" будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на неподконтрольной части Донецкой области, граничащий с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщают СМИ "ДНР".
КПВВ будет работать с 09:00 до 18:00 по следующим правилам:

  1. Для въезда на неподконтрольную территорию, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение "межведомственного оперативного штаба" т.н. "ДНР";
  2. Для выезда с неподконтрольной Украине территории, необходимо будет иметь прописку на подконтрольной территории;
  3. При въезда на неподконтрольную территорию нужно будет заполнять бланк-согласие на направление в стационар. Либо же желающим предложат пройти экспресс-тест на коронавирус;
  4. В случае отрицательного результата – заполняется бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции. Если тест будет положительным – прибывшего отправят на стационарное лечение.


Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх