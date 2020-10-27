26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек

27.10.2020 13:00

Семьдесят семь человек проследовали через КПВВ "Новотроицкое – Еленовка" во время действия гуманитарного коридора 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 21 транспортное средство, 44 человека. На территорию Украины выпущено 22 транспортных средства, 33 человека", — сказано в сообщении.