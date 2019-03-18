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Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области довольно большие очереди собрались на Бахмутском направлении. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Так, на Бахмутском направлении с утра собралось более полутысячи человек пешей очереди и около 200 автомобилей:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:30, 205 автомобилей, 65 — автобусов и микроавтобусов, до 580 человек пешей очереди»
«На Артемовск, по состоянию на 11.00, 170 автомобилей, 30 — автобусов и микроавтобусов, около 500 человек пешей очереди».
На Марьинском направлении на блокпосту Каргил отмечается большая очередь выезд:
«Марьинка в Украину: льгота 50/100»
В Еленовке на Мариупольском направлении с 05:20 уже собралась довольно большая очередь на въезд в Украину, также, много льготников:
«Машин очень много, стоим с 05.20 по льготной очереди уже 48»
«Пропускают уже, машин много до поворота»
«На Еленовке очередь в Марик до автостанции, льготная -до половины очереди обычной».
«Добрый день, только что маму отвез на Еленовку на автобус, в сторону Мариуполя машины стоят до сих пор на церкви, льгота 1/3(около 60 авто), это по состоянию на 11,40 МСК. Еленовка в Украину очередь уходит за поворот дальше не видно, а в Донецк машин 20 на Еленовке».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, Еленовка, блокпост, ДНР, ЛНР
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