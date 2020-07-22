Минреинтеграции утвердило новые правила провоза товаров через КПВВ

22.07.2020 11:00

Новый перечень и объемы (стоимость/вес/количество) товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в / из гуманитарно-логистических центров, утвержден приказом Министерства реинтеграции от 14 июля № 52, сообщает "Pravo.ua".

Предыдущий перечень 2019 года признан утратившим силу.

Запрещено перевозить, в частности, оружие, боеприпасы, дроны и порнографию, более 3 неименных платежных карт, более одного комплекта шин, более 200 сигарет или 50 сигар, более 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литра крепких напитков (с содержанием спирта более 22 %).

Людям разрешено перевозить наличные с:

временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях — до 50 тыс. грн или эквивалентную сумму в валюте без подтверждающих документов об их происхождении; более 50 тыс. грн можно вывезти при условии согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра в соответствии с законодательством;

контролируемых Украиной территорий на временно оккупированные территории — до 50 тыс. грн (раньше без подтверждающих документов разрешалось ввозить до 20 тыс. грн).

В обоих направлениях можно перевозить личные вещи, к которым отнесены: