Мариупольцы отправили поздравление с Днем флага Украины жителям ОРДО

24.08.2020 10:00

23 августа, инициативная группа граждан отправила поздавление с Днем государственного флага жителям неподконтрольной территории, сообщает 0629.

50 шаров желто-синего цвета, символизирующие флаг Украины были отправлены через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий. Активисты надеются, что шары долетят до украинцев, проживающих за линией разрганичения и они почувствуют, что о них помнят.