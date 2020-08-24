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Архив - Донецкая область

Мариупольцы отправили поздравление с Днем флага Украины жителям ОРДО

24.08.2020 10:00
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Мариупольцы отправили поздравление с Днем флага Украины жителям ОРДО

23 августа, инициативная группа граждан отправила поздавление с Днем государственного флага жителям неподконтрольной территории, сообщает 0629.
50 шаров желто-синего цвета, символизирующие флаг Украины были отправлены через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий. Активисты надеются, что шары долетят до украинцев, проживающих за линией разрганичения и они почувствуют, что о них помнят.



Теги: Мариуполь, поздравление, День Независимости, ОРДО
 
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