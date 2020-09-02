Опубликован полный список общин Донбасса, где не состоятся местные выборы

02.09.2020 17:00

Всеукраинская общественная организация "Опора" опубликовала полный список общин Донбасса, где ЦИК запретил проводить местные выборы.

Так в Луганской области 25 октября выборы не состоятся в городской территориальной общине Северодонецка, Лисичанской городской территориальной общине, Попаснянской городской территориальной общине, Горной городской территориальной общине (Северодонецкий район), а также Счастьенской городской территориальной общине, Широковской поселковой территориальной общине, Станично-Луганской поселковой территориальной общине и Нижнетепловской сельской территориальной общине (Счастьенский район).

В Донецкой области проведение местных выборов невозможно в следующих регионах: Бахмутский район - Светлодарская и Торецкая городская территориальные общины; Волновахский район - Мирненская и Ольгинская поселковые, а также Волновахская и Угледарская городские территориальные общины; Мариупольский район - Сартанская поселковая территориальная община; Покровский район - Очеретинская поселковая, а также Авдеевская и Марьинская городские территориальные общины.



