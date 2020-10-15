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В ОРДО рассказали, как попасть в Украину за 1500 рублей
Жители неподконтрольной Украине части Донетчины в социальных сетях делятся собственным опытом, как можно за 1500 тысячи рублей попасть из ОРДО в Украину через Россию, сообщает ДонПресс.
Как отмечают дончане, из неподконтрольного Украине Донецка с автостанции на Крытом рынке в 6.00 идет автобус в Ростов-на -Дону. Стоимость проезда 700 рублей. Автобус прибывает в Ростов примерно к 14.00. Далее электричка из Ростова до станции Кутейниково ежедневно отправляется в 15.50, а прибывает в 21.20. стоимость проезда 600 рублей. Следующим этапом будет автобус на станции который отправляется в 21.45 цена 63 рубля. Он около 40 минут едет до площади привокзальной в г. Чертково, где стоят такси по 200 рублей машина (если людей четверо то по 50 рублей). Такси около 10 минут едет до границы. По словам очевидцев, такая поездка якобы «экономит время, нервы и деньги».
Теги: Украина, проезд, ОРДО
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