Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей

15.02.2021 16:00

Реконструкция поврежденного обстрелами дворца молодежи "Юность" в Киевском районе Донецка может обойтись в 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в "министрое ДНР".

"Власти" планируют потратить примерно 750 миллионов рублей для проведения строительно-монтажных работ и около 650 миллионов — на техническое оснащение.

Всю необходимую документацию обещают полностью подготовить уже к марту.