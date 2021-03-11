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В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)
11.03.2021 12:00
10 марта в Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения", организованный Институтом национального развития, сообщает Цензор.НЕТ.
Участники мероприятия отметили, что восстановление контроля Украины над временно оккупированными территориями и их дальнейшая реинтеграция требуют комплекса мероприятий, среди которых реформирование армии, полная экономическая блокада, а также принятие закона о коллаборационизме.
Теги: Донбасс, Крым, круглый стол, реинтеграция
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